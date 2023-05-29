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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Herzog Dünya Haberler

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