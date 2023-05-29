İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Böylece ilk kez bir İsrail cumhurbaşkanı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan'a ziyaret düzenlemiş olacak.

KUDÜS, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Böylece ilk kez bir İsrail cumhurbaşkanı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Azerbaycan'a ziyaret düzenlemiş olacak.

İsrail cumhurbaşkanlığı ofisinden Pazar günü yapılan açıklamada Herzog'un, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak iki günlük gezi için Salı günü yola çıkacağı ve iki liderin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geleceği bildirildi.

Sağlık ve İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Herzog'a eşlik edecek ve doktorların eğitimi, acil durumlara hazırlık, dijital sağlık gibi konular da dahil olmak üzere sağlık ve tıbbi işbirliğini genişletmek için Azerbaycanlı mevkidaşı Teymur Musayev ile görüşecek.

İsrail ve Azerbaycan arasında diplomatik ilişkiler 1992'de kuruldu ve İsrail bir sonraki yıl Bakü'deki büyükelçiliğini açtı. Azerbaycan ise, 2020'de İsrail ile diğer Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme çabalarının ardından, bu yıl Mart ayında Tel Aviv'deki büyükelçiliğini açtı.