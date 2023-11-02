- İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine vurdu

GAZZE - İsrail, dün gerçekleştirdiği saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı ikinci kez vurdu.

Filistinli kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nı yine hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, kampın bulunduğu Al-Faluga yerleşim bölgesine yönelik saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in dün Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı açıklanmıştı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce birçok kez saldırıların hedefi olan Deir el-Balah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları, düzenlenen hava saldırılarında 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 7 sivil rehinenin öldüğünü duyurdu.