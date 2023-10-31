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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu: Hamas üst düzey ismi öldürüldü

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğrulayarak, saldırıda Hamas'ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari'nin öldürüldüğünü açıkladı. Saldırı sonucunda çok sayıda bina yıkıldı ve en az 50 kişi hayatını kaybetti.