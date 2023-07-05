İsrail, Cenin'deki askeri operasyonu sonlandırdı
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İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki askeri operasyonu sona erdirdi. Operasyon sonrası hasar tespiti yapıldı.
CENİN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail'in düzenlediği askeri operasyon sonrası hasar tespiti yapan bir Filistinli, 5 Temmuz 2023.
İsrail ve Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçleri Salı gecesi Batı Şeria'nın Cenin kentinden ve kentteki mülteci kampından çekilerek iki gün süren büyük ölçekli askeri operasyona son verdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya