İsrail, Cenin'deki askeri operasyonu sonlandırdı

CENİN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail'in düzenlediği askeri operasyon sonrası hasar tespiti yapan bir Filistinli, 5 Temmuz 2023.

İsrail ve Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçleri Salı gecesi Batı Şeria'nın Cenin kentinden ve kentteki mülteci kampından çekilerek iki gün süren büyük ölçekli askeri operasyona son verdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)