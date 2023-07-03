İsrail, Cenin'de hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 10'dan fazla noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, Cenin'de bu sabah 5 Filistinliyi öldürdüğü hava saldırıları ve baskına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Orduya ait insansız hava araçları (İHA), Cenin Mülteci Kampı'ndaki hedeflere ve silahlı kişilere yönelik 10'dan fazla noktaya saldırı düzenledi." ifadelerine yer verilen açıklamada, "el yapımı patlayıcı üretilen ve depolanan bir atölyenin imha edildiği, el yapımı bir roketatar ve diğer türden silahlara el konulduğu" ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, bir el bombasının infilak etmesi sonucu 1 İsrail askerinin şarapnel ile hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

"Bölgedeki silahlı (Filistinli) kişilerle çatışmaların" devam ettiği duyurulan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 5 Filistinliyi öldürmüş, 7'si ağır 27 Filistinliyi yaralamıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 186'ya yükseldi.???????