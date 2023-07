İsrail Cenin'de askeri operasyonu sürdürüyor

İsrail'in Cenin'de başlattığı askeri operasyon sürüyor. İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirten Başbakan Netanyahu, operasyonun gerektiği kadar süreceğini söyledi. İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı askeri operasyonu Pazartesi gecesi de sürdürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, hava saldırılarında ve çıkan çatışmalarda en az dokuz Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini, 100 civarında kişinin yaralandığını ve bunlardan 20'sinin hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

İsrail ordusu yaklaşık 20 yıl aradan sonra Pazar gecesi işgal altındaki Batı Şeria'ya operasyon başlatarakCenin'e girdi. Yüzlerce İsrail askeri ile zırhlı araçlar, buldozerler ve insansız hava araçları ile düzenlenen operasyonda Cenin ve mülteci kampında silah sesleri ve patlamalar duyulduğu aktarıldı.

Filistinliler Cenin mülteci kampını terk ediyor

Filistin medyasına yansıyan haberlerde İsrail ordusunun, Filistinlilere mülteci kampını terk etme çağrısı yaptığı belirtildi. İsrail medyasının İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde ise ordunun kampın tahliye edilmesi yönünde çağrı yapmadığı kaydedildi.

Buna rağmen Filistin tarafından verilen bilgilere göre, İsrail askerlerinin kente girdiği Pazartesi sabahından bu yana yaklaşık 3 bin kişi mülteci kampını terk etti.

Cenin Vali Yardımcısı Kemal Ebu El Rub, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, mülteci kampını terk eden Filistinlilerin kentteki okul gibi yerlere yerleştirildiğini söyledi. Cenin mülteci kampında yaklaşık 18 bin Filistinli yaşıyor. Cenin mülteci kampı silahlı Filistinli grupların da kalesi olarak biliniyor.

Operasyon"görev tamamlanana" dek sürecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, operasyonun amacını "Cenin geçen aylarda İsrailli erkek, kadın ve çocuklara yönelik sinsi saldırıların düzenlendiği terörizmin yuvası haline geldi. Buna son vereceğiz" sözleriyle açıkladı. Netanyahu, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada İsrail birliklerinin militanların komuta merkezlerini yıktığını ve silah depoları ile fabrikalarına el koyduğunu belirtti.

Netanyahu, "İsrail kendini savunma hakkını sağlamak için tüm çabayı gösterirken, İsrailli askerler de sivillerin ölümünü engellemek için çaba gösteriyor" şeklinde konuştu. Netanyahu, askeri operasyonun "görevi tamamlamak" için gerektiği kadar süreceğini söyledi.

Abbas, İsrail ile güvenlik koordinasyonu askıya aldı

İsrail ordusunun Cenin'e yönelik operasyonuna tepki olarak, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas İsrail tarafı ile iletişimi ve güvenlik alanındaki koordinasyonu askıya aldığını açıkladı. Pazartesi akşamı yapılan yazılı açıklamada, Filistin Özerk Yönetimi'nin önde gelen isimleri ile Abbas'ın yaptığı toplantıda söz konusu alındığı belirtildi. Abbas, daha önce sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada da, İsrail'in operasyonuna "yeni bir savaş suçu" sözleriyle tepki göstermişti.

Filistin Özerk Yönetimi, daha önceki operasyonlar sırasında da İsrail tarafı ile güvenlik alanındaki koordinasyonun askıya alındığını açıklamış, ancak bu tam olarak hayata geçirilmemişti. Terör saldırılarının önlenmesi ve Filistin Özerk Yönetimi kontrolü altındaki bölgelerde büyük çaplı operasyonların koordinasyonu için iki taraf da karşılıklı olarak istihbarat bilgilerini paylaşıyor.

ABD'den İsrail'e destek

İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan gerilim uluslararası toplumda da kaygılara neden oluyor. ABD,İsrail'in kendini savunma hakkına vurgu yaparken, güvenlik koordinasyonun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "İsrail'in güvenliğini ve Hamas, İslami Cihat ve diğer terörist gruplara karşı halkını savunma hakkını destekliyoruz" dedi. Sözcü, "can kaybını önlemek için gereken bütün önlemleri" alma çağrısı da yaptı.

Batı Şeria'da son aylarda İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet arttı. Bu yılında başından beri bölgede en az 185 Filistinli, 25 İsrailli, bir Ukraynalı ve bir İtalyan yaşamını yitirdi.

İsrail, Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal etmişti. Filistinliler Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ü kapsayan topraklarda bir devlet kurmayı hedefliyor. AFP, dpa, rtr/JD, BÖ

