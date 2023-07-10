İsrail Büyükelçisi David Govrin Cinsel Taciz ve Yolsuzluk Davalarından Beraat Etti

İsrail'in Rabat İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin'in, hakkındaki cinsel taciz ve yolsuzluk davalarından beraat ederek görevine döndüğü bildirildi. Govrin, Fas'a dönerek iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için asil görevini tamamlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Fas yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Rabat İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin'in, hakkındaki cinsel taciz ve yolsuzluk davalarından beraat ederek görevine döndüğü bildirildi.

İsrail'in Fas'taki diplomatik misyonu başkanı Govrin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için asil görevimi tamamlamak üzere ikinci ülkem kıymetli Fas'a dönmekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan cinsel taciz ve yolsuzluk iddialarına atıfta bulunan Govrin, "Doğruyu konuşamıyorsanız, yalanı alkışlamayın." ifadelerine yer verdi.

İsrail medyasında da Govrin'in bu suçlamalardan beraat ettiği yönünde haberler yer aldı.

Fas yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2022'de, Rabat'ta işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.

Govrin de kadın istismarı, cinsel taciz ve başka ahlaki suçlar işlediği yönünde şikayetler üzerine açılan soruşturma kapsamında ülkeye çağrılmıştı.

Govrin, kendisine yöneltilen suçlamaları yalanlamıştı.

Fas- İsrail ilişkileri

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.

Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.