İsrail bombardımanında hasar gören evlerin görüntüleri

Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, Lübnan'ın güney sınırındaki El Cibeyn köyünde İsrail saldırıları ve bombardımanı sonucu hasar gören evlerin görüntüleri ortaya çıktı. Evlerini terk eden Lübnanlılar, mülklerini kontrol etmek için köye geri döndü.

ÇEKİM TARİHİ: 24 Kasım 2023

1. El Cibeyn köyünde İsrail bombardımanında hasar gören evlerin çeşitli görüntüleri

2. El Cibeyn sakinlerinin çeşitli görüntüleri

4. Sınır bölgesinden çeşitli görüntüler

Hamas ile İsrail arasındaki geçici ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, Lübnan'ın güney sınırındaki bölgeler de Cuma günü geleceği belirsiz bir sükunete büründü.

Sınırdaki El Cibeyn köyünde İsrail saldırıları ve bombardımanı yüzünden evlerini terk eden pek çok Lübnanlı ise mülklerini kontrol etmek için köye döndü.

"Dört günlük ateşkes yapıldığını söylediler, biz de tütün mahsulümüzü kontrol etmek için geri geldik. Bizler çiftçiyiz ve bu ateşkeste geri döndük. İnşallah mahsulü kurtarıp satabiliriz. Ateşkes sona erince köyü terk edeceğiz ve durum çözüme kavuşturulmadan geri dönmeyeceğiz. Ürünü satana kadar burada iki gün kalıp sonra yine gideceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beyrut'tan bildiriyor. (XHTV)