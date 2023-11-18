İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı BM okulunu bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sonuncusu olduğunu belirtti.

İsrail, BM Okulunu Bombaladı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"İsrail'in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgal devletinin, UNRWA okulunu hedef aldığı bu katliamı uluslararası topluma ve BM'ye yönelik yeni bir aşağılamadır ve sivillerin korunmasına yönelik tüm etkisiz uluslararası talepleri küçümsemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.