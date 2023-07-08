İsrail BM Genel Sekreteri'nin kınamasını geri çekmesini istedi

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istedi. Erdan, Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarını kınamasını, 'utanç verici, abartılmış ve tamamen gerçeklikten uzak' olarak nitelendirdi.

BİRLEŞMİŞ İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istedi.

???????Erdan, Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarını kınamasını, "utanç verici, abartılmış ve tamamen gerçeklikten uzak" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Cenin'deki askeri varlığının sadece "cani Filistin terörüyle mücadele etmek" olduğunu savunan Erdan, Guterres'in konuyla ilgili kınamasını geri çekmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in görüşlerini ifade ettiğini ve bu görüşlerin "arkasında olduğunu" belirtti.

Haq, Guterres'in açıklamalarında, Filistin ve İsrail'de sivilleri hedef alan tüm şiddet olaylarını kınadığını sözlerine ekledi.

Genel Sekreter İsrail'in sivillere karşı şiddetini kınamıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Guterres, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.