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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDü İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 65 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde gözaltı operasyonları düzenlediği ifade edildi.