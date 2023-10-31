İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 1740'a yükseldiği bildirildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDü İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı ve 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 1740'a yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah erken saatlerde gözaltı operasyonları düzenlediği belirtildi.

Bu operasyonlarda, biri kadın 60 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 1740'a çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı dalgasını sürdürüyor.