İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırdı

CENİN, 3 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırı sonrası mülteci kampından dumanlar yükseliyor, 3 Temmuz 2023. Görgü tanıkları ve İsrail ordusuna göre, İsrail ordusu Pazartesi günü erken saatlerde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine geniş çaplı bir askeri saldırı başlattı.

Filistinli görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve helikopter destekli onlarca zırhlı aracın şehre ve mülteci kampına baskın düzenlediğini söyledi. Görgü tanıkları ayrıca, Filistinli militanlar ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandığı sırada hava saldırısı düzenlendiğini de sözlerine ekledi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)