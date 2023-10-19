İsrail, Batı Şeria'daki Mülteci Kampına Baskın Düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerm kenti yakınlarındaki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınını sürdürüyor. İsrail güçleri kamptaki yapıları yıkarken, birçok Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeybatısındaki Tulkerm kenti yakınlarındaki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri sabah 03.00'te askeri araç ve buldozerlerle Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki bazı yapıları yıktığı, caddelere ve altyapılara zarar veren İsrail güçleri, kampın girişini bariyerlerle kapatarak sokağa çıkma yasağı uyguladı.

İsrail askerleri, çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı. Buldozerlerin kamptaki tahripleri nedeniyle elektrik ve internet kesintisi yaşandı.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı ve kamptaki birçok mahalleden silah sesleri duyuldu.

İsrail buldozerlerinin kampta gerçekleştirdiği yıkıma ilişkin videoları sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişi öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.