İsrail, Batı Şeria'da yerleşim inşaatlarını hızlandırıyor

Filistin Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim inşaatlarını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlandırdığını söyledi. İsrail hükümeti, var olmayan yerleşimleri yasallaştırıyor ve yeni konutlar inşa ediyor.

RAMALLAH, 3 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, İsrail'in yerleşim inşaatlarını Batı Şeria'nın her yerinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlandırdığını söyledi.

El Alul, "İsrail 1967'den beri Batı Şeria'da yerleşim inşaatları yapıyor, ancak şimdi bu inşaatlar eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hızlanıyor. Mevcut İsrail hükümeti var olmayan yerleşimleri yasallaştırıyor" dedi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde 2005 yılında boşaltılan iki yerleşim bölgesine İsrailli yerleşimcilerin geri döndüğüne değinen el-Alul, buna Filistin topraklarındaki yerleşimlerde yoğun inşaat çalışmalarının eşlik ettiğini kaydetti.

İsrail medyasına göre, İsrail Yüksek Planlama Kurulu geçtiğimiz hafta Batı Şeria'daki yerleşimlerde 5.700 yeni konutun inşasını onaylamıştı.

Onay, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde inşaat prosedürlerinde siyasi liderliğin onayına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran bir yasa tasarısını kabul etmesinden günler sonra gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin bu hamleden "derin rahatsızlık" duyduğunu belirterek, ABD'li yetkililerin yerleşimleri ilerleten hamlelere karşı olduklarını İsrail'e hem kamuoyu önünde hem de özel olarak açıkça ifade ettiklerini söylemişti.

Filistinliler ve İsrail arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan İsrail yerleşimleri, 2014 yılında iki taraf arasındaki ABD destekli doğrudan barış müzakerelerinin durdurulmasının ana nedenlerinden biri olmuştu.