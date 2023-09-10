İsrail, Batı Şeria'da roket atma girişimini açıkladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin çevresinden bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yönüne bir roket atma girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Filistin güvenlik güçleri ise roket fırlatma noktasında patlayıcı izleri ve fırlatma rampasına bağlanan kabloları tespit etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin çevresinden bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yönüne bir roket atma girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki Sile el-Harisiye köyü yakınlarından başarısız bir roket atma girişimi yapıldı.

Filistin basınındaki haberlerde, Filistin güvenlik güçlerinin roket fırlatma girişiminin bulunduğu noktada patlayıcı izleri ve fırlatma rampasına bağlanan kabloları tespit ettiği bilgisi yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı olduğu ifade edilen Cenin'deki El-Ayaş Tugayı, sosyal medya hesabından, Cenin yakınlarındaki Ram On isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yerine bir roketin fırlatılma görüntülerini paylaştı.

El-Ayyaş Tugayı, geçen aylarda da Batı Şeria'daki roket fırlatma girişimlerini üstlenmişti.

İsrail ordusu, yakın zamanda Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında El-Ayyaş Tugayı'nın önde gelen isimlerinden Verd Şreyim'i gözaltına aldığını açıklamıştı.