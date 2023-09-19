İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait üç evi yıktı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi, İsrail makamlarının Batı Şeria'da üç evi izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtti. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkmakta ısrar ettiğini ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçladığını söyledi.

RAMALLAH, 19 Eylül (Xinhua) -- Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Duvar ve Yerleşime Karşı Direniş Komitesi, İsrail makamlarının Pazartesi günü Batı Şeria'da Filistinlilere ait üç evi izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Komite tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Beit Dajan köyünde biri oturulan biri de inşaat halindeki iki ev yıkıldı. Yıkılan üçüncü ev ise Eriha kentinde bulunuyordu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, "İsrail, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak ve yerleşim faaliyetlerini genişletmek amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmakta ısrar ediyor" denildi.

Bakanlık, "Filistin topraklarındaki evlerin yıkılması, yerleşim faaliyetlerinin artırılması ve tüm yasadışı tek taraflı tedbirlerin sorumluluğu İsrail'e aittir" dedi.

İsrailli yetkililer henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.