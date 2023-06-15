İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, 'ruhsatsız' olduğunu savunarak yıkıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan 'İkinci Oslo Anlaşması' çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Beytüllahim'in Beyt Cala beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilere ait bir evi kuşattı.

İsrail güçleri, C bölgesinde yer alan evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle tahrip etti.

Filistin yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğunu savunarak yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan rapora göre İsrail, 2023 yılının başından mayıs ayının sonuna kadar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 100'den fazla yapıyı yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.