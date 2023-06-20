İsrail, Batı Şeria'da Cenin kentinde 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği ve 6 Filistinliyi öldürdüğü baskının tanığı Filistinliler, saldırıyı "savaşa" benzetti. İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 167'ye yükselirken, saldırıların son adresi Cenin oldu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlediği ve 6 Filistinliyi öldürdüğü baskının tanığı Filistinliler, saldırıyı "savaşa" benzetti.

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 167'ye yükselirken, saldırıların son adresi Cenin oldu.

İsrail askerleri, aradıkları "iki Filistinliyi yakalamak" amacıyla pazartesi günü sabah, çok sayıda zırhlı araç ve farklı birimlerden güçleriyle kente girdi.

Filistinli gençler, baskına engel olmak için zırhlı araçlara taş atıp yollarda lastik yaktı.

İsrail güçleri, Filistinli gençlere gaz bombalarının yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ederek biri çocuk, çoğu 20'li yaşlarda 6 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda en az 66 Filistinli de yaralandı.

"Filistinli direnişçilerin" karşılık vermesiyle yaşanan şiddetli çatışmalarda, Filistinlilerin İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı el yapımı patlayıcıyla hedef alması sonucu 7 İsrail askeri yaralandı.

İşgal altındaki bölgeyi 20 yıl sonra ilk kez havadan da vurdu

Cenin dahil daha önce Batı Şeria genelinde düzenlediği baskınlarına göre "beklenmedik bir direnişle" karşılaşan İsrail ordusu, ilerleyen saatlerde, bölgede 2002'den beri bir ilk kez, Apache (AH-64) tipi helikopter kullanarak hava bombardımanına başvurdu.

Helikopterlerden roketler atarak birçok noktayı hedef alan İsrail ordusunun saldırısı, yaralı askerleri tahliye etmek, asker kaybının önüne geçmek ve imha edilen zırhlı araçları bölgeden çekmek için "beklenenden" çok daha uzun sürdü.

?Baskının seyri, Filistinli iki kişiyi yakalama "operasyonundan", İsrailli askerleri kurtarma operasyonuna dönüştü.

Cenin saldırısı bu nedenle iki açıdan dikkati çekti.

Bu saldırıyla İsrail ordusunun, 20 yılı aşkın bir süreden sonra Batı Şeria'da ilk kez hava harekatına başvurarak, ABD yapımı AH-64 Apache tipi taarruz helikopterlerini kullanması bir ilk oldu.

İkincisi Filistinli direnişçilerin el yapımı patlayıcılarla çok sayıda İsrail zırhlısını imha etmeyi başarması daha önceki baskınlarda nadir görülen bir durumdu.

Tüm bunların, İsrail ordusunun Batı Şeria'da daha kapsamlı askeri saldırılarda bulunmasını tetikleyebileceği tahmin edilirken, bölgedeki sivil kaybını da artırmasından endişe ediliyor.

İsrail'in Cenin'deki kanlı baskınının tanığı bölge sakini Filistinliler o anları AA muhabirine anlattı.

Cenin sakinlerinden 39 yaşındaki Muhammed Ebu Hatab, "Sabah saat dörtte silah sesleriyle uyandık. Çok rahatsız edici bir sesti. Öyle ki insan savaş çıktığını düşünüyordu. Neredeyse 10 saate yakın sürdü. Evimize mermiler isabet ediyordu. Ardından helikopterle bombardıman yapıldı. Bombardımanın sesi çok korkunçtu. Patlama sesleri hiç durmadı. Bizi Allah korudu." dedi.

İsrail ordusunun, sivillerin canlarının yanı sıra mal ve mülklerine de zarar verdiğine işaret eden Ebu Hatab, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Maddi hasarlar da meydana geldi. Bölgedeki şahsi araçlarımızı adeta intikam hırsıyla paramparça ettiler." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden aktivist Mahmud Sadi de İsrail askerlerinin "beklemedikleri bir direnişle karşılaşmaları üzerine intikam duygusuyla hareket ettiklerini" dile getirerek, şöyle devam etti:

"Halkımızın evlatlarını tutuklamak için baskın düzenlediler. Direnişle karşılaştılar ve bazı askerleri yaralandı. Bu da beklemedikleri bir şeydi. Evler, ambulanslar, gazeteciler dahil her şeye gelişigüzel ateş etmeye başladılar. Katliamcı şekilde ateşe tuttular. Bu şaşırtıcı değil, daha önce (Filistinli-ABD'li gazeteci) Şirin Ebu Akile kardeşimizi, diğer gazetecileri ve doktorları öldürmüşlerdi. Ne küçük ne büyük ayırıyorlar. Ancak sonuç olarak biz toprakları için direnen ve direnmeye devam edecek bir halkız. Tamamen özgürlüğümüzü kazanana kadar boyun eğmeyeceğiz."

Helikopterle camiyi de hedef aldılar

Sivil can kayıpları ve geride bıraktığı maddi hasarın yanı sıra İsrail ordusu, Cenin saldırısında bir camiyi de hedef aldı.

Bölgedeki tanık ifadeleri ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, İsrail ordusuna bağlı Apache helikopterler Cenin'deki Münzir Camisi'ni vurdu.

İsrail askerlerinin 10 saat süren çatışmalardan sonra bölgeden çekilmesinin ardından, camide meydana gelen yıkımın boyutu AA kamerasına yansıdı.

Duvar ve kolonları delik deşik olan, pencereleri dökülen ibadethanenin içinin, adeta bir savaş bölgesinde yaşanan türden yıkıma uğradığı görüldü.