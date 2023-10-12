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İsrail, Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltı operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi. Serahine, bu operasyonlarda 55 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı. İsrail makamları konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.