İsrail, Batı Şeria'da 3.000 Filistinliyi tutukladı

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da en az 3.000 Filistinliyi tutukladı. Tutuklamalar Cenin, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Ramallah, Kudüs ve Eriha gibi kentlerde gerçekleştirildi.

RAMALLAH, 22 Kasım (Xinhua) -- İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri Batı Şeria'da en az 3.000 Filistinliyi tutukladı.

Filistin hükümetine bağlı Mahkum İşleri Komisyonu ve Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından Salı günü yayımlanan ortak yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu son birkaç saat içinde Batı Şeria'da en az 40 Filistinliyi tutukladı.

Açıklamaya göre İsrail güçleri, tutuklamaları Batı Şeria'nın Cenin, El Halil, Beytüllahim, Nablus, Ramallah, Kudüs ve Eriha gibi kentlerinde gerçekleştirirken bazı evlere de baskınlar düzenledi.

Açıklamada bazı kişilerin evlerinde, bazılarınınsa askeri kontrol noktalarında tutuklandığı, bazıları teslim olmaya zorlanırken bazılarının ise rehin alındığı belirtildi.