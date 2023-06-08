İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Askerler 14'ü Nablus'tan olmak üzere 25 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail tarafından gözaltılara ilişkin açıklama yapılmadı.