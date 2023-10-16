İsrail, Batı Şeria'da 210 Hamas Bağlantılı Filistinliyi Tutukladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da aranan Filistinlilere ilişkin 360 kişinin tutuklandığı ve bunlardan 210'unun Hamas bağlantılı olduğu belirtildi. Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken, İsrail ordusu Batı Şeria'da baskınlar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Batı Şeria'da aranan Filistinlilere ilişkin yapılan açıklamada, "210'u Hamas bağlantılı 360 Filistinli tutuklandı" denildi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 10'uncu güne girildi. Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nuna karşı İsrail, yürüttüğü Demir Kılıçlar Operasyonu'nu kapsamında Gazze'ye hava operasyonları düzenlerken, bir yandan da İsrail ordusu Batı Şeria'da Hamas noktalarına baskın gerçekleştiriyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yana ordunun Batı Şeria'da 210'u Hamas bağlantılı 360 kişiyi tutuklandığı belirtildi. Dün gece ise, 20 Hamas üyesinin tutuklandığı ve Kafr Qallil kasabasında tutuklananlardan birinin silah ve askeri teçhizatının ele geçirildiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail'in Gazze bombardımanında Batı Şeria'da en az 58 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Scholz İsrail'e gidecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un devam eden Hamas-İsrail çatışmalarının gölgesinde yarın İsrail'e gitmesi bekleniyor.

Gazze'de esir tutulan esir sayısı: 199

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas tarafından Gazze'de tutulan esir sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, ordunun şu ana kadar 199 esirin ailelerine ve sevdiklerine esirlerin Gazze'de tutuldukları yönünde bilgi verdiğini söyledi. Hagari, esirlerin arasında çok fazla yaşlı, çocuk ve kadının olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de esirlerin nerede tutulduğunu anlamak için büyük çaba harcıyoruz ve elimizde bazı bilgiler var" ifadelerini kullandı. Hagari, İsrail halkını tehlikeye atacak bir saldırıyı gerçekleştirmeyeceklerini belirtti. - TEL AVİV