İsrail, Batı Şeria'da 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadının da bulunduğu 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadının da bulunduğu 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerlerinin Batı Şeria'da gözaltına aldığı 19 Filistinliden 6'sı Ramallah yakınlarındaki Kibye beldesinden.

Beytüllahim'de de dört çocuk annesi bir Filistinli kadının gözaltına alındığını aktaran Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun yılbaşından bu yana Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te 4 binden fazla Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Batı Şeria genelindeki aramalarda 16 Filistinlinin gözaltına alındığı, bazı noktalarda askeri ekipman ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

El-Halil'e bağlı Şuyuh el-Arrub köyünde, İsrail askerlerinin baskını sırasında olaylar çıktı. Bazı kişiler, ordu araçlarına taş ve molotofkokteyli attı.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, Tulkerim yakınlarındaki bir askeri noktaya ateş açıldığını, olayda yaralanan olmadığını, çevrede sırt çantası bulunduğunu ve şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki farklı noktalara gün aşırı baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.