İsrail, Batı Şeria'da 13 Bin Yeni Konut İnşasını Onayladı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında yaklaşık 13 bin yeni konut inşasını onaylayarak rekor kırdı. İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now tarafından yayımlanan rapora göre, bu yıl sadece ilk 6 ayında onaylanan konut sayısıyla 2012'den beri en çok konutun onaylandığı yıl oldu. İsrail hükümetinin yerleşim politikaları ve kaçak yerleşimlerin yasallaştırılması konusunda aktif olarak çalıştığı belirtildi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi kapsamında 2023'ün ilk 6 ayında yaklaşık 13 bin yeni konut inşasını onaylayarak rekor kırdı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim planlarındaki ilerlemeyi 2012'den bu yana sistematik olarak kaydetmeye başlayan İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış), konuya ilişkin bir rapor yayımladı.

???????Raporda, 2023'ün, sadece ilk 6 ayında onaylanan konut sayısıyla bile 2012'den beri en çok konutun onaylandığı yıl olduğu vurgulandı.

Rapora göre, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu İsrail ordusuna bağlı Sivil İşler İdaresi Yüksek Planlama Konseyi, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan yerleşim yerlerinde yeni imar planlarını onaylamak amacıyla bu yıl üç kez toplandı.

Konsey, şubat, mayıs ve haziran aylarında aldığı kararlarla toplam 12 bin 855 yeni konut inşasını onayladı.

İmar onaylarını zirveye çıkaran bu orana, İsrail kanunlarına göre de yasa dışı kabul edilen kaçak yerleşim yerlerinin geriye dönük yasallaştırılması da eşlik etti.

Buna göre İsrail hükümeti, 9 kaçak yerleşimi, 10 yeni yerleşim yeri ortaya çıkacak şekilde geriye dönük yasallaştırdı.

İsrail hükümetinin şiddetle teşvik ettiği tek sektör "yerleşimler"

Raporda, İsrail yönetiminin, Batı Şeria'da rekor seviyede yeni konut inşa etmek ve kaçak yerleşimleri "yasallaştırmak" için aktif olarak çalıştığına dikkat çekildi.

İsrail'de bu yıl başında göreve gelen aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yasa dışı yerleşim politikalarına ilişkin raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Hükümetin aldığı kararlardan Yüksek Planlama Konseyi'nin çalışmalarına kadar, her açıdan görünen o ki yerleşim birimlerindeki yapılaşma ve genişletme mevcut hükümetin ana ve merkezi faaliyetidir.

Son altı ayda, İsrail'in şiddetle teşvik ettiği tek sektör yerleşim alanındadır. Bu girişim İsrail'in ekonomisini ilerletmemekte aksine İsrail'in güvenliğine, diplomasisine ve toplumuna zarar vermektedir."

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.