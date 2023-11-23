İsrail baskınlarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği baskınlarda 7 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Baskınlarda onlarca askeri araç ve zırhlı bir buldozerle altyapı tahrip edildi.

1. Hastaneye sevk edilen yaralıların çeşitli görüntüleri

2. Olayların ardından bölgeden çeşitli görüntüler

Filistin Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlenen İsrail baskınlarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin 6'sının Tulkerim mülteci kampından, birinin ise Kalkilya şehri yakınlarından olduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin Çarşamba sabahı Tulkerim kampına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin öldürüldüğünü söyleyen Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin ayrıca onlarca askeri araç ve zırhlı bir buldozerle kampı basarak altyapıyı tahrip ettiğini, mülkleri de yıktığını bildirdi.

Öte yandan, Kalkilya yakınlarındaki Azzun kasabasında İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalar sırasında gerçek mermilerle yaralanan Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Hamas-İsrail çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail baskınlarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 225'e yükseldiğini açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)