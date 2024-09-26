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İsrail Başbakanlığı: Ateşkes İddiaları Yanlış

İsrail Başbakanlığı: Ateşkes İddiaları Yanlış
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İsrail Başbakanlığı, ateşkesle ilgili haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Başbakan Netanyahu'nun ABD ve Fransa'nın çağrısına yanıt vermediği belirtildi.

İSRAİL Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ateşkesle ilgili haberlerin doğru olmadığı, ABD ve Fransa'nın çağrısına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 'yanıt bile vermediği' ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ateşkesle ilgili haber doğru değildir. Bu, Başbakan'ın yanıt bile vermediği bir Amerikan-Fransız önerisidir. Kuzeydeki çatışmaların hafifletilmesi yönündeki sözde direktifle ilgili haber ise gerçeğin tam tersidir. Başbakan, kendisine sunulan plana göre IDF'ye tüm gücüyle savaşa devam etmesi talimatını verdi. Gazze'deki çatışmalar da savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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