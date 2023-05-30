İsrail Başbakanı Netenyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.