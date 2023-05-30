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İsrail Başbakanı Netenyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

İsrail Başbakanı Netenyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Benjamin Netanyahu İsrail Dünya Haberler

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