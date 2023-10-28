İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşta ikinci aşamaya geçtik

İsrail Başbakanı Netanyahu, kara operasyonlarının genişletilmesiyle savaşın 2. aşamasına geçiş yaptıklarını söyledi. Yaşananların ikinci bağımsızlık savaşları olduğunu ifade eden Netanyahu, "Uzun ve zorlu olacak. Hamas'ı yok edeceğiz ve vatandaşlarımızı alacağız" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa operasyonun ardından İsrail'in 22 gündür Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları devam ediyor. 27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece çatışmaların başından beri Gazze'ye en yoğun hava saldırıları düzenlendi. Kentteki tüm telefon ve internet erişimi kesildi.

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