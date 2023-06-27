İsrail Başbakanı Netanyahu, Çin'e davet edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongre üyelerine Çin'e davet edildiğini iletti. Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin tüm zamanların zirvesinde olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin'e davet edildiği konusunda ABD Kongre üyelerini bilgilendirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Netanyahu, görüşmede Kongre üyelerine, Çin'i ziyaret için davet edildiğini iletti.

Kongre üyelerine, ABD ile İsrail arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliğinin "tüm zamanların zirvesinde olduğunu" ifade eden Netanyahu, "ABD'nin her zaman İsrail'in en hayati ve yeri doldurulamaz müttefiki olacağını" söyledi.

Öngörülen ziyaretin, Netanyahu'nun Çin'e dördüncü ziyareti olması bekleniyor.

Bu yıl başında göreve gelen İsrail Başbakanı'nın söz konusu Çin adımı, ABD Başkanı Joe Biden'dan Beyaz Saray'ı ziyaret etmek için hala davet almamasıyla ilişkilendiriliyor.

İsrail medyası, ABD Başkanı'ndan beklediği ziyaret davetini alamayan Netanyahu'nun, Çin ziyareti duyurusunu Biden'a "sinyal verdiği" şeklinde yorumladı.