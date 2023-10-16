İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İsrail Başbakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, dün akşam Muhammed bin Zayid ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılar karşısında" bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Netanyahu, " İsrail'in Hamas'ın askeri ve yönetimsel kapasitesini yok etmek konusundaki" kararlığını aktararak, "sivil kayıpların azaltılması için her çabayı ortaya koyduğunu" savundu.

Liderlerin iletişimde kalma konusunda fikir birliğini beyan ettikleri kaydedildi.

Netanyahu ve Muhammed bin Zayid, İsrail ve Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'de başlayan son çatışmaların ardından ilk defa görüşmüş oldu.