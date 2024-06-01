İsrail Başbakanı Hamas'ın rehineleri serbest bırakmadıkça kalıcı ateşkes olmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın askeri ve idari kapasitesi sona erene ve bütün rehineler serbest bırakılana kadar kalıcı bir ateşkesin söz konusu olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in kalıcı ateşkes için Hamas’a üç aşamalı bir plan önerdiğini duyurmuştu.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, BBC’ye yaptığı açıklamada eğer İsrail bu anlaşmayı hayata geçirecekse kendilerinin de kabul edeceğini söyledi.

Diğer yandan Gazze’de yer alan Refah’ta çatışmalar devam ediyor.

İsrail’in Mısır sınırında yer alan Refah’a Cumartesi günü boyunca hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Biden’ın kamuoyu önünce İsrail ve Hamas’a uygulamaya çalıştığı baskının anlaşmanın sağlanması için yeterli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Netanyahu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada “savaşın sona erdirilmesi için öne sürdükleri koşulların değişmediğini” belirtti.

Bu koşullar arasında Gazze’nin İsrail için bir tehdit oluşturmaması da var.

Hamas’ın Katar’daki siyasi ofisinden Basem Naim, BBC’nin Newshour programına yaptığı açıklamada, kendilerinin Biden’ın açıkladığı planı olumlu karşıladıklarını, sonraki adımın İsrail tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Naim, Netanyahu’nun açıklamasına istinaden İsrail’in savaş amaçlarını yerine getiremediğini belirterek, “Eğer denemeye devam ederse bütün Filistinlilerin direnmek için hazır olduğunu görecektir” dedi.

İsrail'de aşırı sağ karşı çıkabilir

Biden’ın teklifi hem İsrail hem Hamas tarafında taleplerinin karşılandığını söyleme fırsatı veriyor.

İsrail’deki aşırı sağ siyasetçilerin bu teklife karşı çıkacağı düşünülürken ülkenin en güçlü muhalif siyasetçilerinden Yair Lapid, bu plana destek olabileceklerini söyledi.

Daha önce Netanyahu’nun koalisyonunda yer alan aşırı sağcı siyasetçiler, Hamas’ın yok edilmeden savaşın bitişini öngören hiçbir anlaşmya onay vermeyeceklerini açıklamıştı.

Netanyahu’nun Cumartesi günkü açıklamasında “tam zafer” tabirinin geçmemesi ve bazı ifadelerinin muallak olması ise planı kabul etmesini sağlayabilir.

Biden’ın açıkladığı plana göre ilk aşamada ateşkes, İsrail’in Gazze’den çekilmesi, bazı mahkumların ve rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın Gazze’ye ulaşması var.

İkinci aşamada askerler de dahil olmak üzere tüm rehinelerin geri dönmesi yer alıyor.

Biden, İsrail'in planının üçüncü aşamasında da 7 Ekim'de rehin alınan ve hayatını kaybeden tüm rehinelerden geriye kalanların geri verilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasının yer aldığını belirtti.