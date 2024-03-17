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BBC

İsrail Başbakanı Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine karşın, Gazze’nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Kentte, Gazze’nin diğer bölgelerinden kaçıp, buraya sığınan 1,5 milyon Filistinli bulunuyor.

Netanyahu, Ortadoğu ziyaretindeki Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Refah’a saldırı planlarına karşı olduklarını tekrar etmesine rağmen, “hiçbir uluslararası baskı, İsrail’in savaştaki amaçlarına ulaşmasını durdurmayacak” dedi.

Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada “Savaşı şimdi, tüm amaçlarına ulaşmadan durdurursak, bu İsrail’in savaşı kaybettiği anlamına gelir ve buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

İsrail Başbakanı ülkesinin “Hamas’ı yok etmek, tüm rehineleri kurtarmak ve Gazze’nin tekrar İsrail’e karşı bir tehdit oluşturmaması” amaçlarına ulaşmak için savaşı sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Netanyahu "Bunu yapmak için, Refah’a da operasyon düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’taki saldırının “gerçekleşeceğini” ve “birkaç hafta süreceğini” belirtti.

İsrail Başbakanı ayrıca, ülkesinin saldırılarını eleştirenlere de öfkelendi ve Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısını unuttuklarını savundu.

Netahyahu’nun bugün Alman mevkidaşı Olaf Scholz’la buluşması bekleniyor ve Scholz’un bu saldırıya karşı uyarılarını yinelemesi öngörülüyor.

Ürdün’de gazetecilere konuşan Schoz, “bu tür bir saldırıda ortaya çıkacak büyük can kaybının bütün barış umutlarını söndüreceğini” söyledi.

'Felaket olur' uyarısı

İsrail’in Refah’a saldırma planı uluslararası toplumdan yoğun eleştiriler alıyor. BM ve ABD, Refah’a topyekun bir saldırının felaket olacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da Cuma günü, İsrail’e çağrı yapıp, “insanlık adına” böyle bir saldırıda bulunmamasını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden da, Refah saldırısını “kırmızı çizgi” diye tanımladı.

Bütün bunlara karşın, Netanyahu’nun başbakanlık ofisi, Refah’a saldırı planlarını onayladı ve ordunun sivillerin tahliyesine hazırlandığını savundu.

İsrail Ordusu, yerlerinden olan Filistinlileri Gazze’nin orta kesimlerindeki “insani adacıklara” taşıyacağını belirtti, ancak bu “adacıkların” neye benzeyeceği ve nasıl işleyeceği net değil.

Taraflar arasındaki ateşkes görüşmelerinin ise Katar’da devam etmesi bekleniyor. Bir İsrail heyeti büyük ihtimalle müzakerelere katılacak, ancak ne zaman ayrılacakları net değil.

BBC

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