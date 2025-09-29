İsrail Bakanından Katar'a Hava Saldırısına Savunma

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenledikleri hava saldırısı nedeniyle Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen saldırıyı 'önemli, adil ve ahlaki' olarak tanımladı. Katar'a düzenlenen saldırıyı savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösteren Ben-Gvir, "Katar, terörizmi destekleyen, terörizmi finanse eden ve terörizmi kışkırtan bir ülkedir. Hiçbir miktar para, ellerindeki terörizmi temizleyemez" ifadelerini kullandı.