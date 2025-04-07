İsrail Bakanı Smotrich'ten Gazze'ye Gıda Girişi Yasağı Açıklaması

(ANKARA) - İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ne bir buğday tanesi bile girmeyecek" dedi.

İsrail ordusunun son haftalarda Gazze Şeridi'ne gıda, yakıt ve ilaç girişini yeniden kısıtladığını ortaya koyan haberlerin ardından İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich bugün yaptığı açıklamada Tel Aviv'in açlığı Filistinlilere karşı bir silah olarak kullandığını "Gazze Şeridi'ne bir buğday tanesi bile girmeyecek" sözleri ile teyit etti:

İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) esir takası konusunda bir anlaşma olmadan Gazze'ye yardım girişini yeniden başlatmaya hazırlandığını ve bu konuda hükümeti bilgilendirdiğini ileri süren haberleri İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesine yorumlayan Smotrich şunları söyledi:

"Eğer bu doğruysa, IDF'nin basın aracılığıyla bizimle konuşması şaşırtıcı. Gazze Şeridi'ne bir buğday tanesi bile girmeyecek."