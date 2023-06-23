İsrail Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yaptı. Ben-Gvir, Batı Şeria'da tepeliklere inşa edilmiş yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayan ve Filistinlilere karşı sık sık saldırılar düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci gençlerin oluşturduğu 'Tepe Gençliği' örgütüne atıfta bulunarak, 'Tepelere doğru ilerleyin!' çağrısında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da askeri operasyonların ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin artırılması çağrısı yaptı.

İsrail basınına göre Ben-Gvir, uluslararası hukukun yanı sıra, kaçak inşa edildiği için İsrail yasalarına göre bile yasa dışı sayılan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi Evyatar'ı ziyaret etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun öncülük ettiği koalisyonda yer alan aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi lideri Ben-Gvir, burayı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Burada tam bir yerleşim olması gerekiyor. Sadece burada değil, çevremizdeki tüm tepelerde." dedi.

Ben-Gvir, Batı Şeria'da tepeliklere inşa edilmiş yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde yaşayan ve Filistinlilere karşı sık sık saldırılar düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci gençlerin oluşturduğu "Tepe Gençliği" örgütüne atıfta bulunarak, "Tepelere doğru ilerleyin!" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Filistin kentlerindeki baskınlarını, öldürme ve ev yıkımlarını artırma çağrısı yapan Ben-Gvir, "İsrail topraklarına yerleşmek zorundayız ve aynı zamanda askeri bir kampanya başlatmamız, binaları havaya uçurmamız, teröristleri öldürmemiz gerekiyor. Bir değil, iki değil, onlarca, yüzlerce, gerekirse binlercesini." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere karşı ırkçı politikalarıyla bilinen Bakan Ben-Gvir, "İsrail toprakları İsrail halkınındır." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, çarşamba gününden bu yana Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus yakınlarındaki Filistin beldelerine karşı organize saldırılara girişmiş, Filistinlilere ait onlarca ev ve aracı ateşe vermişti.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim yerinde 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bölgedeki yerleşimciler tarafından Filistinlilerin özel arazileri üzerine inşa edilmiş Evyatar gibi onlarca derme çatma yerleşim birimi ise İsrail makamlarının izni olmaksızın inşa edildiği için İsrail yönetimine göre de yasa dışı sayılıyor. Ancak İsrail hükümetleri, uluslararası hukuku çiğneyerek bu yerleşimleri zaman içinde yasallaştırabiliyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşasına devam etmesinin iki devletli çözüm imkanını riske attığı uyarısında bulunuyor.