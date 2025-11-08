Haberler

İsrail, Ateşkes Kapsamında 15 Filistinli Cesedini Gazze'ye Teslim Etti

Güncelleme:
İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes planı gereği, Hamas'ın teslim ettiği bir İsrailli esirin ardından 15 Filistinli cesedini Gazze'ye iade etti. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden beri, toplamda 300 Filistinli cesedi iade edilmiş durumda.

(ANKARA) - İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes planı kapsamında Hamas'ın bir gün önce bir İsrailli esirin cesedini iade etmesinin ardından, bugün 15 Filistinlinin cesedini daha Gazze'ye teslim etti.

ABD aracılığıyla Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail, her bir İsrailli rehine için 15 Filistinlinin cesedini geri veriyor. Gece saatlerinde Hamas'ın teslim ettiği bir esirin cesedin kimliği İsrail tarafından tespit edilmişti. Hemen ardından Gazze'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, 15 Filistinlinin cesedinin İsrail tarafından iade edilip hastaneye getirildiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, dün gece İsrail'e teslim edilen cesedin Lior Rudaeff'e ait olduğu belirtildi. Açıklamada, 7 Ekim 2023'te öldürülen Rudaeff'in cesedinin Gazze'ye götürüldüğü kaydedildi. Ateşkesin 10 Ekim'de yürürlüğe girmesinden bu yana Hamas, Rudaeff'in cesedi de dahil olmak üzere 23 rehinenin cesedini teslim etti. Gazze'de beş rehinenin daha cesedi bulunuyor. İsrailli esirlerin cesetlerinin iki yıllık savaş nedeniyle harabeye dönen Gazze'deki enkazların arasında olduğu düşünülüyor.

İsrail ise toplam 300 Filistinlinin cesedini geri vermiş oldu. Gazze'deki sağlık yetkilileri, DNA kitlerine erişimleri olmadığı için cesetleri tanımakta zorlandıklarını, şimdiye kadar yalnız 84 cesedin kimliğini tespit edilebildiklerini belirtiyor.

Öte yandan ateşkes şartlarına göre İsrail'in Gazze'ye çok daha fazla yardım girişine izin vermesi gerekiyor. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Sözcüsü Farhan Haq'a göre anlaşma kapsamında yürütülen yardım çalışmaları Gazze'de ihtiyaç duyulanın çok gerisinde kaldı.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşaması, yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluya karşılık İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Plan ayrıca Gazze'nin yeniden inşasını ve Hamas'ın dışarıda bırakıldığı yeni bir yönetim mekanizmasının oluşturulmasını hedefliyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
title
