İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 6 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 6 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri, Ramallah'da bazı mahallelere girerek birçok binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirdi. Görgü tanıklarına göre taş atan onlarca Filistinli ile onları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle karşılık veren İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

RAMALLAH, 8 Haziran (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Çarşamba gecesi İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 6 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, yaralanan altı kişiden ikisinin gerçek mermiyle, diğerlerininse plastik mermiyle vurulduğunu açıkladı.

Filistinli güvenlik kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, onlarca askeri cip ve zırhlı araçla bölgeye gelen İsrail askerleri, Ramallah'da bazı mahallelere girerek birçok binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirdi.

Görgü tanıkları İsrail askeri kuvvetlerinin, 2022'de Kudüs'teki uzaktan kumandalı iki bombalı saldırıya karışmakla suçlanan ve İsrail hapishanesinde yatan Filistinli İslam el-Faruk'un evini kuşattığını söyledi.

Görgü tanıklarına göre taş atan onlarca Filistinli ile onları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik ve gerçek mermiyle karşılık veren İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'da Ocak ayının başlarından bu yana gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, Filistinlilerin saldırılarına karşı Filistin'in kasaba ve kentlerine her gün baskınlar düzenliyor.