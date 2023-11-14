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İsrail askerlerinin saldırısı sonucu yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 2 hafta önce yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail güçleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim Mülteci Kampı ve El-Halil kentinde düzenlediği baskınlar sırasında da 8 Filistinliyi öldürmüştü.