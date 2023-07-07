İsrail Askerlerinin Nablus'ta Düzenlediği Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı. Arbede sonucunda 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son dönemde artan saldırılar büyük yıkıma neden oluyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskınında 2 Filistinlinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde ise Nablus'ta aranan 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın Cenin kentine 3 Temmuz'da başlattığı ve yaklaşık 48 saat sürdürdüğü saldırılar, bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

Saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.