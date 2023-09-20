İsrail askerlerinin müdahalesiyle 4 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını proteste etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinin, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını proteste etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda yer alan Han Yunus- İsrail sınırında toplanan Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 4'üncü gününde gösterilere devam etti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında gerçekleştirilen gösteriye İsrail askerlerinin müdahale ettiği belirtildi.
İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için ateş açması sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail güçleri bir günde 6 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri son 24 saatte 5'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 1'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere 6 Filistinliyi öldürmüştü.
İsrail ordusunun, Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği, patlayıcı yüklü "intihar" tipi küçük insansız hava aracı kullandığı baskında 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akbet el-Cabir Mülteci Kampı'na gece düzenlediği baskında da 19 yaşındaki bir Filistinlinin öldürüldüğü duyurulmuştu.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün gerçekleşen protestolarda da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.