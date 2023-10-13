İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 kişi yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin müdahalesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan kişilerin durumu hakkında bilgi verildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin müdahalesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde Kızılay ekibinden bir kişinin başından yaralandığı, 5'inin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

Filistin Kızılayı ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde bir kişinin karnından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesi???????nde yaşanan olaylarda da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı.

Ayrıca İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki müdahalesinde de biri ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.