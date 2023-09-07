İsrail askerlerinin bir karargahta kargaşa çıkarması inceleme başlattı

İsrail askerlerinin bir karargahta kargaşa çıkararak eşyalara zarar vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerlerin masaları devirdiği ve çantaları fırlattığı görüldü. Olayın sebebi ve askeri merkezin yeri hakkında bilgi verilmezken, ordunun inceleme başlattığı belirtildi.