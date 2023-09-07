İsrail askerlerinin bir karargahta kargaşa çıkarması inceleme başlattı
İsrail askerlerinin bir karargahta kargaşa çıkararak eşyalara zarar vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerlerin masaları devirdiği ve çantaları fırlattığı görüldü. Olayın sebebi ve askeri merkezin yeri hakkında bilgi verilmezken, ordunun inceleme başlattığı belirtildi.
İsrail askerlerinin, bir karargahta kargaşa çıkararak, eşyalara zarar vermesine inceleme başlatıldığı bildirildi.
İsrail merkezli Walla internet sitesinin haberine göre, çok sayıda İsrail askerinin kargaşa çıkardığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Yaklaşık bir dakikalık görüntüde, onlarca İsrail askerinin kargaşa çıkardığı, askeri birliğin içinde bağırarak koşuşturduğu, masaları devirdiği, çantaları ve varilleri fırlattığı görüldü.
Görüntüdeki askeri merkezin neresi olduğuna ve kargaşanın sebebine ilişkin bilgi verilmezken, ordunun olayla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı.
İsrail ordusundan veya Savunma Bakanlığından henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.