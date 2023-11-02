İsrail askerlerinin baskınlarında 3 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3 Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Eyhem Mahmud eş-Şafi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Kalkilya'daki saldırısında 2 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca El-Bire kentinde 19 yaşındaki Filistinli Kusay Mezyun Karan'ın, Nablus'ta da 14 yaşındaki Hamdan Amr Hamdan'ın İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinliyi öldürürken, 22 bin 219 kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.