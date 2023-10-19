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İsrail askerlerinin baskınında Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Çatışmaların yaşandığı olayda bir kişi de yaralandı.