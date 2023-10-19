İsrail askerlerinin baskınında Filistinli genç hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Çatışmaların yaşandığı olayda bir kişi de yaralandı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın 40 kilometre batısındaki Budrus köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Budrus köyündeki gençler ile köye baskın düzenleyen İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandı.
İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Cibril Avad adlı Filistinli genç yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.
Yaralı tedavi için Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Dünya