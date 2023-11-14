İsrail askerlerinin baskınında bir Filistinli hayatını kaybetti

BATI İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Tul Kerim kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Mahmud Ali Hadayde (25) adlı Filistinli İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, konuya ilişkin haberinde, Tul Kerim kentine özel kuvvetlerle baskın düzenleyen İsrail ordusunun bölgede direnişçilerle çatıştığı sırada açtığı ateş sonucu Hadayde'nin öldüğünü kaydetti.

Göğsünden yaralanan Hadayde'nin, bölgedeki Sabit Sabit Hastanesine kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Olaylar sırasında bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 189 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.