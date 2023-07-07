İsrail askerlerinin baskınında 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi morgundan alınan Hayri Muhammed Şahin (34) ve Hamza Mueyed Makbul'un (32) naaşları ilk olarak evlerinin bulunduğu Halle el-Amud Mahallesi'ne getirildi.

Şahin ve Makbul naaşları kılınan cenaze namazının ardından sloganlar eşliğinde Şarkiyye Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze töreninde Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, öfkelerini havaya ateş açarak gösterdi.

İsrail güçleri bu sabah Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya almıştı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıkmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin baskınında 2 Filistinlinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.