İsrail askerlerinin baskınında 13 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur eş-Şems Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralandı. İsrail güçleri kampı kuşatarak girişleri kapattı ve bölge sakinleri ile arbede yaşandı. Sağlık ekiplerinin kampa girmesine izin verilmedi ve ambulanslar engellendi. İsrail güçleri ayrıca başka kentlerde de baskınlar düzenleyerek 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan Nur eş-Şems Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde askeri buldozer eşliğinde Tulkerim'deki Nur Şems Kampı'na baskın düzenledi. Askerler girişleri kapatarak kampı kuşatma altına aldı.

Onlarca askeri araçla ablukaya alınan kampın girişindeki Nablus Caddesi'nden yoğun silah sesleri duyuldu. Bölge sakinleri ile İsrail ordusu arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında kampın altyapısı ve bölge sakinlerinin evleri ciddi şekilde zarar gördü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerin kampa düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin gerçek mermiyle, 9'unun şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin kampa girmesine izin verilmedi

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmek için kampa girmesine izin vermediği kaydedildi.

Açıklamada, hamile bir kadını taşıyan ambulansın da engellendiği ve sağlık ekiplerinin alıkonularak kurşun geçirmez kıyafetlerini çıkarmaya zorlandıkları aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri altyapıya büyük hasar vererek kamptan çekildi. Kamptaki ana cadde tamamen yıkıldı ve çok sayıda araba zarar gördü.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Telegram kanalından kampta İsrail güçleri ile çatıştıklarını, İsrail güçlerine ait bir buldozeri patlayıcıyla hedef aldıklarını ve hasar verdiklerini açıkladı.

Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayı da Telegram kanalında yaptığı açıklamada, birliklerinin İsrail güçleriyle çatıştığını ve üyeleri arasında yaralananlar olduğunu kaydetti.

11 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçleri Batı Şeria'daki başka kentlerde de baskınlarını sürdürdü.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Nablus, Tulkerim, Cenin, Ramallah, El Halil ve Beytullahim kentlerinde düzenlediği gece baskınlarında 11 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.