İsrail askerlerinin ateşi sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hail kentinin doğusunda ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti. Hamas'ın saldırılarından bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hail kentinin doğusunda ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim beldesinde açtığı ateşte Müennis Zeyadat'ın (16) yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırıdan bu yana Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı böylelikle 29'a yükseldi.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 28'e, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.